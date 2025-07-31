شكرا لقرائتكم خبر عن "الطفولة والأمومة" يعقد اجتماع اللجنة التيسيرية لمبادرة تمكين الفتيات والان مع تفاصيل الخبر

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اجتماع اللجنة التيسيرية للمبادرة الوطنية لـ تمكين الفتيات "دوَي" بهدف عرض الجهود الوطنية للأنشطة التي تم تنفيذها، فضلاً عن مناقشة الإطار التنظيمي ونظام المعلومات والمتابعة والتقييم المقترح للمبادرة، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، ان المجلس يولي أهمية خاصة بدعم وتمكين الفتيات، لافتة إلى أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوَي" هي تجربة رائدة في هذا المجال وركيزة أساسية لجهود الدولة نحو تمكين الفتيات، وضمان حقوقهن في الحماية والمشاركة الفعالة، وترتكز المبادرة على الأبعاد الاجتماعية والتعليمية، ويشارك عدد كبير من الجهات المعنية في تنفيذها.

وترأست الاجتماع الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأكدت خلال كلمتها على ان رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي للمبادرة في مارس 2022 وهو ما يعكس مساندة سيادتها لحقوق الفتيات وإيمانها بقدراتهن، كما يؤكد حرص القيادة السياسية على أن تحصل كل فتاة في مصر على حقها في الوصول للمهارات والخدمات في مجال تمكين الفتيات.

وأوضحت "نظيف" أنه تأكيدًا على مبدأ الشمول، أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة في يوليو الجاري أول دليل للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" بلغة برايل، بالتعاون مع منظمة يونيسف والجهات الشريكة. وتُمثل هذه الخطوة ترجمة حقيقية لحق كل طفل، في فرص متساوية للوصول إلى المعرفة والمشاركة الفاعلة في رسم مستقبله.

وأضافت "نظيف" أن اجتماع اللجنة التيسيرية للمبادرة بحضور معظم الشركاء يأتي كخطوة رئيسية فى تنفيذ الأنشطة بشكل تشاركى، كونها مبادرة وطنية تعتمد فى تنفيذها على كل الشركاء، قائلة :" إننا نطمح فى الفترة القادمة أن يكون للمبادرة خطة وطنية تتضمن كل مايقوم به الشركاء من أنشطة يتبع ذلك نظام وطنى للمتابعة والتقييم حتى يتسنى قياس آثر تنفيذ المبادرة إضافة إلى إعداد تقرير وطنى سنوى يتضمن ماتم تنفيذه، ولضمان التنسيق الفعال بين كافة الشركاء لتحقيق الاثر المنشود في حياة الفتيات والفتيان".

من جانبه أكد ناصر مسلم، مدير المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوَي، على أهمية الشراكة مع الجهات المعنية لتنفيذ أنشطة المبادرة، معرباً عن سعادته بالجهود التي بذلت منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن، فخلال الفترة الماضية تم تنفيذ أنشطة المبادرة بعدد من المحافظات الحدودية للوصول لأكبر عدد من المستفيدين من الفتيات والفتيان، من خلال عدد كبير من الأنشطة تستهدف الأطفال أنفسهم وأولياء الأمور، حيث تم تنفيذ المبادرة من خلال العديد من الانشطة كالمسرح الفاعلي ودوائر الحكي دوَي، ونوادي المشاهدة، وحوار الأجيال، والتعلم الرقمي من خلال المنصة الرسمية للمبادرة، مؤكدا أنه سيتم إعداد الخطة الوطنية للمبادرة وتحويلها إلى أنشطة تشاركية هادفة لتحقق الغرض والأهداف، مع وضع نظام متابعة وتقييم وطني.

من جانبها أعربت دينا هيكل مسؤولة شؤون التغيير الاجتماعي والسلوكي بيونيسف مصر، عن سعادتها بتضافر هذه الجهود والتشبيك بين كافة الجهات الشريكة في المبادرة من أجل تمكين الفتيات، مؤكدة على أن هذا التطور الذي شهدته المبادرة لم يكن ليتحقق لولا قيادة المجلس القومي للطفولة والأمومة ومعاونة كافة الجهات.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور أحمد نسيم بياض، مدير مساعد نظم المعلومات بيونيسف، نظام المعلومات المقترح للمبادرة الخاص بالمتابعة والتقييم والذي سيتم إنشائه بناء على المجهودات والأنشطة التي يتم تنفيذها بناء على الخطة الوطنية للمباردة التي توائم أولويات الدولة، وذلك بهدف قياس التغيير التنموي الإيجابي الملموس والقائم على العلاقة بين السبب والآثر.



جاء ذلك بحضور الجهات المعنية والشريكة والوزارات في المبادرة مثل وزارات "الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الشباب والرياضة، الثقافة، التضامن الاجتماعي ، الأوقاف، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، والهيئة العامة لتعليم الكبار، فضلا عن المجتمع المدني كمؤسسة شباب القادة، وجمعية الطفولة والتنمية أجدا، وهيئة كير انترناشيونال.