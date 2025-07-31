شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس قصر العيني يوافق على استحداث عيادات متخصصة للأمراض الجلدية والكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة اجتماعه الدوري لشهر يوليو 2025، برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وذلك بقاعة علي باشا إبراهيم، وبحضور نواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام، ومديري المستشفيات، إلى جانب الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من القيادات الطبية والإدارية.

استهل المجلس أعماله بإستعراض ما تم إنجازه من تطوير ورفع كفاءة بوحدات عدة، وفي مقدمتها مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد، حيث تم افتتاح جناح الإفاقة، واستراحة الجراحين، وغرف الإقامة بالدور الثامن (15 غرفة بينها 3 أجنحة مميزة)، إلى جانب وحدة الرعاية المركزة لأمراض الكبد (8 أسرّة)، والرعاية المتوسطة (6 أسرّة)، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور حسام صلاح وعدد من قيادات الكلية.

كما ناقش المجلس جهود دعم مستشفى الأطفال الجامعي "أبو الريش المنيرة"، حيث تم افتتاح وحدة الغسيل البريتوني المزمن والقاعات الدراسية بالدور الثامن، بدعم من حزب مستقبل وطن، بحضور رئيس الجامعة وعميد الكلية.

واستعرض الاجتماع ما تم من رفع كفائه بوحدة جراحة التجميل بمستشفى قصر العيني (قسم 8)، الذي شمل غرف العمليات، والإفاقة، والإقامة، في مشروع متكامل استغرق 8 أشهر وبلغت تكلفته نحو مليون و250 ألف جنيه، واستعرض جولة الدكتور حسام صلاح، لمتابعة التنفيذ.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على استحداث عدد من العيادات التخصصية في مجالي الجلدية والأمراض المتوطنة، شملت عيادات الصدفية، البهاق وجراحته، أورام الجلد الليمفاوية، الحساسية، أورام الكبد الدهني، الكبد الدهني، ونقص المناعة.

كما ناقش المجلس مقترح إنشاء قسم متخصص في الطب الرياضي داخل مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد، يشمل فحوصات الرياضيين، والتأهيل الطبي، والعلاج الطبيعي، مع تخصيص جناح متكامل له داخل المستشفى.