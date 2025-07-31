شكرا لقرائتكم خبر عن موعد اختبارات الطلبة المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد الاختبارات للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية والمتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي المقبل، مؤكدا على الطلاب سداد مبلغ 250 جنية رسوم قبل التوجه لأداء الاختبار وسيتم عقد الاختبارات الأسبوع المقبل.

وأكدت وزارة التعليم، أن اجتياز اختبار الاستعداد والقدرات الذي سيتم عقده بمراكز التطوير بمحافظتك وفيما يلي ملامح هذا الاختبار:-

- يتكون الاختبار من مجموعات أسئلة متنوعة لقياس مدى استعدادات وقدرات الطالب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ويتراوح عدد مفردات الاختبار من 60 سؤال وزمن الاختبار 60 دقيقة.

- مجموعات أسئلة الاختبار تشمل قدرات الطالب في «اللغة العربية – English Language – رياضيات – علوم – حاسب آلي – اختبارات الذكاء».

- يوجد إصدارين من الاختبار أحدهم باللغة العربية والأخر باللغة الإنجليزية ويحق للطالب اختيار الإصدار الذي يتوافق مع خلفيته الدراسية.

- المصدر الرئيسي لمجموعات أسئلة الاختبار هي المقررات الدراسية للمرحلة الإعدادية «عدا أسئلة اختبارات الذكاء» ولقد تم وضع أسئلة الاختبار بمعرفة خبراء ومتخصصين في المجالات المذكورة.

- يسمح باستخدام الورقة والفلم في المسائل الرياضية مع العلم أنك لست بحاجة لاستخدام الالة الحاسبة.

- البيانات المطلوبة «اسم الطالب كاملاً – الرقم القومي – كود الطالب من الحكومة الالكترونية – المدرسة المتقدم لها الطالب».

- على الطالب الالتزام بتعليمات أداء الاختبار «مرفق صورة توضيحية لها».

- يعتبر الطالب اجتاز الاختبار هذا العام عند حصوله على 50% فأكثر.

- واجهة أسئلة الاختبار موضحا بها العناصر التالية «زمن الاختبار / الوقت المتبقي – زر تسليم الإجابة "ارسال" – زر تأجيل السؤال – رقم السؤال من اجمالي عدد أسئلة الاختبار – نوع السؤال والمطلوب منه».

- تظهر نتيجة الاختبار فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة موضحة النسبة التي حصل عليه الطالب في الاختبار.

- مرفق روابط الاختبار التجريبي (نسخة باللغة العربية – نسخة باللغة الإنجليزية) للتدرب على اسئلة الاختبار وكيفية التعامل مع إجراءات الاختبار.