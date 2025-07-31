شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: ضبط 276 عامل أجنبى بدون ترخيص فى منشآت البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل في بيان اليوم الخميس، عن ضبط 276 عامل أجنبي بدون ترخيص داخل شركات بمحافظة البحر الأحمر في حملة تفتيشية، حيث اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار خطة تفتيشية مكثفة وجه بها وزير العمل محمد جبران ،عن طريق وحدة متخصصة جرى تشكيلها للتفتيش على عمل الأجانب في كل المحافظات .

وكان وزير العمل قال في تصريحات صحفية سابقة، أنه لا توجد دولة في العالم تسمح بتشغيل عمالة أجنبية دون تراخيص قانونية، حيث وجه رسالة لكل الشركات والعمالة الوافدة بضرورة التوجه إلى الوزارة أو مكاتب العمل لتقنين الأوضاع فورًا، وأوضح أن الوزارة بصدد تطبيق إجراءات حاسمة لضبط وتنظيم سوق العمل.