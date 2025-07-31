شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل فى الإمارات برواتب تصل إلى 160 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة العمل، في تلقى طلبات التقديم على 103 فرصة عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، برواتب مجزية تبدأ من 1500 درهم وتصل إلى 12 ألف درهم شهريا، أي ما يوزاي مرتبات من 20 ألف إلى 160 ألف جنيه بحسب التخصص والخبرة، علما بأن التقديم متاح اعتبارا من الثلاثاء 29 يوليو 2025 ولمدة 10 أيام، من خلال إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني التالي:-

[email protected]

* التخصصات المطلوبة تشمل عددا من الـ وظائف الهندسية والفنية، أبرزها:-

مهندس تخطيط أول (عدد 2): خبرة 8 سنوات – الراتب من 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات.

مهندس كميات (Q.S) (عدد 2): خبرة 5 سنوات – الراتب من 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات.

مهندس جودة (QA/QC) (عدد 2): خبرة 5 سنوات – الراتب من 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات.

مهندس موقع "فيت أوت" (عدد 2): خبرة 4 سنوات – الراتب من 8000 إلى 12000 درهم – مع توفير السكن والمواصلات.

فني تبريد (عدد 6): خبرة 4 سنوات – الراتب من 1500 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن والمواصلات.

فني كهرباء (تشغيل وصيانة) (عدد 10): خبرة 4 سنوات – الراتب من 1500 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن والمواصلات.

نجار مسلح (عدد 10): خبرة 4 سنوات – الراتب من 1500 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن والمواصلات.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركة الإماراتية تتحمل جميع تكاليف الاستقدام، كما توفر التأمين الطبي، والإقامة، وساعات العمل اليومية المحددة بـ 8 ساعات، وفقًا لقوانين العمل المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.