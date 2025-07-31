شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بثورة يوليو ويستعرض إنجازات العام الجامعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، حيث بدأ بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو، باعتبارها محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث أرست قيم العدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية والاستقلال.

وهنأ المجلس أساتذة الجامعة الفائزين بجوائز الدولة في دورتي 2024 و2025، ومن تم اختيارهم لعضوية المجلس الأعلى للثقافة، مؤكداً اعتزازه بإسهاماتهم العلمية المتميزة في خدمة الدولة والمجتمع، كما هنأ عميدتي كليتي الدراسات العليا للتربية والتجارة على ثقة القيادة السياسية بتجديد وتكليف سيادتهما.

وأشاد المجلس بتقدم الجامعة في تصنيف ويبومتريكس الإسباني، إضافة إلى اختيارها ضمن أفضل المؤسسات التعليمية أداء على المستوى الدولي في مجال الاستدامة وفقاً لمؤشر AASHE العالمي لعام 2025.

واستعرض رئيس الجامعة تقريراً شاملاً حول إنجازات العام الأول من رئاسته، شمل نتائج إيجابية ملموسة في محاور عدة، من بينها تعزيز التنافسية العالمية للجامعة، وتعظيم الموارد المالية والاستثمارات الجامعية، ودعم التكامل المؤسسي مع الجهات الحكومية والمحلية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف الدولة المصرية، وتحسين جودة الحياة الجامعية والرعاية المتكاملة، إضافة إلى جهود الحوكمة والتطوير المؤسسي المستدام، والسير في استكمال المشروعات الجامعية الكبرى والاهتمام بالبنية التحتية، فضلا عن الدور المجتمعي والبيئي للجامعة.

واعتمد المجلس الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025 – 2030، ووافق على قواعد ونسب الإعفاء من الرسوم الدراسية لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية، بواقع 100% حال الوفاة أو العجز الكلي، و50% حال العجز الجزئي، كما وافق على تخفيض 75% من مصروفات الدراسات العليا للطلاب ذوي الإعاقة، وأقر تشكيل لجنة تسيير الدراسة بكليات فرع الخرطوم.

كذلك وافق المجلس على عدة مذكرات تفاهم مع جامعات طوكيو، ومالايا بماليزيا، وشركة سيمنس هيلثكير، وتجديد التعاقد مع شركة " لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية لصندوق الرعاية الطبية.

وتضمنت القرارات دعم عدد من الحالات الصحية للطلاب، وتعديلات على لوائح برامج دراسات عليا والبكالوريوس بكليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والعلوم والصيدلة ودار العلوم، إلى جانب وضع ضوابط تحويل الطلاب ونقل القيد في العام الجامعي المقبل.

كما اعتمد المجلس نتيجة أفضل كلية صديقة للبيئة بجامعة القاهرة للعام الجامعي 2024/2025 بإعلان حصول كلية التخطيط الاقليمي والعمراني على المركز الاول، وكلية الهندسة على المركز الثاني، وكلية الإعلام على المركز الثالث.

كذلك وافق المجلس على منح درجة الدكتوراه في العلوم (D.Sc) للأستاذ الدكتور ممدوح إسحق بكلية العلوم، كما وافق على تخصيص جوائز مالية للفِرق الفائزة في مسابقة هاكاثون الذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات المؤتمر الأول لاستراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي.