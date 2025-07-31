شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة القطارات بمدينة السنطة لطبيعتها بعد رفع القطار على القضبان - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

عادت حركة القطارات بمدينة السنطة بمحافظة الغربية لطبيعتها مرة أخرى بعد أن نجحت جهود هيئة السكة الحديد في رفع عربات قطار على القضبان مرة أخرى داخل محطة السنطة بعد خروجها في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس.

واستأنفت القطارات الحركة وعادت لطبيعتها مرة أخرى في كافة الاتجاهات



وكانت محطة سكك حديد السنطة قد شهدت خروج عدد من عربات القطار عن القضبان تسببت في إغلاق المزلقان أمام حركة السيارات.

ودفعت هيئة السكة الحديد بونش وتم رفع العربات مرة أخرى وتم تحريك القطار.