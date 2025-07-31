شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة القطارات بمدينة السنطة لطبيعتها بعد رفع القطار على القضبان - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الغربية مصطفى عادلالخميس، 31 يوليو 2025 09:44 ص
عادت حركة القطارات بمدينة السنطة بمحافظة الغربية لطبيعتها مرة أخرى بعد أن نجحت جهود هيئة السكة الحديد في رفع عربات قطار على القضبان مرة أخرى داخل محطة السنطة بعد خروجها في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس.
واستأنفت القطارات الحركة وعادت لطبيعتها مرة أخرى في كافة الاتجاهات
وكانت محطة سكك حديد السنطة قد شهدت خروج عدد من عربات القطار عن القضبان تسببت في إغلاق المزلقان أمام حركة السيارات.
ودفعت هيئة السكة الحديد بونش وتم رفع العربات مرة أخرى وتم تحريك القطار.
