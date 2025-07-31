الارشيف / أخبار مصر

عودة حركة القطارات بمدينة السنطة لطبيعتها بعد رفع القطار على القضبان - الخليج 365

0 نشر
0 تبليغ

عودة حركة القطارات بمدينة السنطة لطبيعتها بعد رفع القطار على القضبان - الخليج 365

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة القطارات بمدينة السنطة لطبيعتها بعد رفع القطار على القضبان - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغربية مصطفى عادل

الخميس، 31 يوليو 2025 09:44 ص

عادت حركة القطارات بمدينة السنطة بمحافظة الغربية لطبيعتها مرة أخرى بعد أن نجحت جهود هيئة السكة الحديد في رفع عربات قطار على القضبان مرة أخرى داخل محطة السنطة بعد خروجها في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس.

واستأنفت القطارات الحركة وعادت لطبيعتها مرة أخرى في كافة الاتجاهات


وكانت محطة سكك حديد السنطة قد شهدت خروج عدد من عربات القطار عن القضبان تسببت في إغلاق المزلقان أمام حركة السيارات.

ودفعت هيئة السكة الحديد بونش وتم رفع العربات مرة أخرى وتم تحريك القطار.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements