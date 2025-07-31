شكرا لقرائتكم خبر عن توقف الدعاية وبدء الصمت الانتخابى لمرشحى مجلس الشيوخ ظهر اليوم - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

تنتهى بعد قليل فترة الدعاية الانتخابية لمرشحى النظام الفردى والقائمة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وبدأ فترة الصمت الانتخابى، بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس 31-7-2025، والتي يحظر فيها ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية لمنع التأثير على الناخبين خلال هذه الفترة وحتى يوم الاقتراع، علي أن تبدأ عملية تصويت المصريين بالخارج يومي الأول والثاني من أغسطس المقبل.

وتفتح السفارة المصرية في ويلنجتون عاصمة نيوزيلندا، أول لجنة في الخارج لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في الساعة الثانية عشر من منتصف ليل الخميس ومع الساعات الاولى من صباح غدا الجمعة ، وذلك وفقاً لفارق التوقيت مع مصر والمقدر بـ 11 ساعة تقريبا.

ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

ووفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوي جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.

ويعاقب قانون مباشرة الحقوق السياسية على مخالفة فترة الصمت الانتخابى بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

وندبت الهيئة الوطنية للانتخابات، رؤساء وأمناء لجان الانتخاب بالخارج من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، حيث تسلمت وزارة الخارجية بطاقات الاقتراع الخاصة بالنظامين الفردي والقائمة وكذا صناديق الاقتراع الشفافة.