شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن فتح باب التقديم للوظائف القيادية والإشرافية - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن فتح باب التقدم لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها للعام الدراسي 2026/ 2025 .

شروط التقديم وكيفيته:-

جميع شروط التقدم لهذه الوظائف متاحة بشكل كامل وواضح على موقع بوابة الوظائف الحكومية و تهيب المديرية بجميع الراغبين في التقديم الاطلاع على هذه الشروط بعناية قبل البدء في إجراءات التقديم وذلك على الرابط التالى :-

http://jobs.caoa.gov.eg

" أماكن التقديم "

يتم تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة في التنسيقات المختلفة بالإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة .

" مواعيد التقديم "

يبدأ التقديم للوظائف الإشرافية الشاغرة اعتبارًا من اليوم ، وتستمر لمدة خمسة عشر يومًا متواصلة. ومن المقرر أن ينتهي التقديم في يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025 .

ويأتى ذلك في إطار تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها وتوفير الكفاءات اللازمة لتحسين جودة التعليم.