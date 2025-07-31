شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن فتح باب التقديم للوظائف القيادية والإشرافية - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالخميس، 31 يوليو 2025 09:34 ص
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن فتح باب التقدم لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها للعام الدراسي 2026/ 2025 .
شروط التقديم وكيفيته:-
جميع شروط التقدم لهذه الوظائف متاحة بشكل كامل وواضح على موقع بوابة الوظائف الحكومية و تهيب المديرية بجميع الراغبين في التقديم الاطلاع على هذه الشروط بعناية قبل البدء في إجراءات التقديم وذلك على الرابط التالى :-
http://jobs.caoa.gov.eg
" أماكن التقديم "
يتم تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة في التنسيقات المختلفة بالإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة .
" مواعيد التقديم "
يبدأ التقديم للوظائف الإشرافية الشاغرة اعتبارًا من اليوم ، وتستمر لمدة خمسة عشر يومًا متواصلة. ومن المقرر أن ينتهي التقديم في يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025 .
ويأتى ذلك في إطار تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها وتوفير الكفاءات اللازمة لتحسين جودة التعليم.
