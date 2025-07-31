شكرا لقرائتكم خبر عن خروج قطار عن القضبان بعد الاصطدام برصيف محطة السنطة دون إصابات - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

انحرف القطار رقم 522 "محسن" بمحطة السنطة بمحافظة الغربية عن مساره الطبيعي أثناء دخوله إلى رصيف المحطة ما تسبب في توقف الحركة بشكل مؤقت لحين رفع آثار الحادث والعربات المتضررة.

وانتقلت على الفور فرق الطوارئ والنجدة وقيادات هيئة السكة الحديد إلى موقع الحادث وجار تأمين المنطقة والبدء في أعمال رفع الحادث فيما تم فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.