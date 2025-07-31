شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية الإدلاء بصوتك في انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ونحن على أعتاب انتخابات مجلس الشيوخ يتحتم علينا معرفة سبب أهمية ممارسة الانتخابات في مصر أو العالم، وسنتعرف عليها في السطور التالية كما أوضحتها الهيئة الوطنية للإنتخابات.

- تعزيز الشرعية السياسية حيث أن الانتخابات تمنح الحاكم أو الحكومة شرعية شعبية، فهي تُظهر أن الشعب هو مصدر السلطة، وهذا مبدأ أساسي في الدساتير الحديثة، بما في ذلك الدستور المصري.

- ممارسة حق المشاركة السياسية الانتخابات تُعد الوسيلة الأساسية التي يُعبر بها المواطنون عن آرائهم واختياراتهم في من يحكمهم، مما يعزز مبدأ المشاركة الشعبية.

- استقرار النظام السياسي وجود انتخابات دورية ومنظمة يسهم في تقليل فرص العنف السياسي أو الانقلابات، لأنه يوفر آلية سلمية لتداول السلطة.

- تقوية المؤسسات الديمقراطية العملية الانتخابية تساهم في بناء مؤسسات قوية مثل البرلمان، المجالس المحلية، والهيئات الرقابية، والتي تقوم بدورها في توازن السلطة.

- إظهار التنوع السياسي والاجتماعي الانتخابات تعكس التعددية في المجتمع، وتتيح لمختلف القوى والتيارات السياسية أن تُعبّر عن نفسها.