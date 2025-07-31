شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء الجيزة يشيد بخفض كثافة الفصول: إنهاء مشكلة استمرت 30 عاما - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أشاد مجلس الأمناء والاباء والمعلمين بمحافظة الجيزة بقيادة بدوى علام بتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حول عدم وجود أى فصل مدرسى يتجاوز عدد الطلاب فيه 50 طالبا، موضحا أن الوزارة نجحت بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف فى حل أزمة الكثافة الطلابية والتى استمرت قرابة 30 عاما لم يستطع أحد إنهاء هذه المشكلة، مؤكدا على أن هناك رؤية واضحة لوزارة التربية والتعليم فى العمل على ملفات صعبة وشائكة واقتحام لمشكلات استمرت طويلا فى التعليم للوصول إلى تعليم يحقق طموحات أبناء الأسر المصرية وطموحات الدولة المصرية.



وأكد بدوى علام، على أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف منذ توليه المسئولية، عمل على عدة ملفات هامة سواء الكثافة الطلابية أو عجز المعلمين وأيضا إنهاء بعبع الثانوية العامة وحقق طفرة وتقدم كبير فى هذه الملفات وخاصة مع وضع نظام موازى للثانوية العامة وهو البكالوريا المصرية، لافتا إلى أن البكالوريا المصرية تصبح بديل واعد يخفف عبء وضغوط الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه يجب أن يتكاتف الجميع من أجل نجاح منظومة البكالوريا المصرية والتى ستحقق طفرة فى العملية التعليمية والمرحلة الثانوية خاصة أن الثانوية العامة العادية أصبحت تمثل عبء وضغط كبير على الطلاب كونها تعتمد على فرصة امتحانية واحدة، أما البكالوريا فيوجد بها تحسين الدرجات بمقابل مادى بسيط.



وتابع بدوى علام، أن خفض كثافة الفصول الذى نجحت فيه الوزارة والمديريات التعليمية والمدارس أدى لرفع نسبة حضور الطلاب بالعام الدراسى المنصرم سوف يساهم بشكل كبير فى استقرار العام الدراسى الجديد الذى ينطلق 20 سبتمبر المقبل، موضحا أن مجلس الأمناء والاباء يدعم بشكل كبير جميع الخطوات التى تتخذها وزارة التربية والتعليم من أجل تحقيق تعليم عال الجودة لأبناء الطلاب فى جميع مدارس مصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال إنه مع التطوير فى إعادة ترتيب كثافات الفصول لم يعد هناك أي فصل يتجاوز عدد الطلاب فيه 50 طالبا وأن نجاح الدولة فى تباطؤ أعداد الزيادة السكانية سيجعلنا قادرين على سد فجوة أعداد الفصول فى فترة زمنية لا تتجاوز الـ 3 سنوات، ولن يكون هناك احتياج لبناء فصول جديدة.



