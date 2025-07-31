شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الخميس 31-7-2025.. انخفاض درجات الحرارة واضطراب بالملاحة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 31 يوليو، استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع اليوم، طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم شبورة مائية من (8:4 صباحاً ) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحياناً على الطرق المؤدية من والى مدن القناة ووسط سيناء.

ومتوقع اليوم اضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية ، وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة ، وارتفاع الأمواج من 2: 3.5 متر ، واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 40: 55 كم فى الساعة ، وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.



وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالى:

الطقس فى القاهرة

العظمى 34 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 44 درجة.

الصغرى 30 درجة.