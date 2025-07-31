شكرا لقرائتكم خبر عن الموالح تتصدر الصادرات الزراعية المصرية بـ 1.9 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، حيث بلغت كمية الصادرات أكثر من 1.9 مليون طن، ما يعكس نجاح جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى دعم القطاع الزراعى، وتعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

وشهدت صادرات الموالح المصرية نمواً ملحوظاً مقارنة بالأعوام السابقة، حيث جاء هذا الأداء نتيجة لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل، بالإضافة إلى تطبيق أحدث الأساليب الزراعية والتقنيات الحديثة في الزراعة والتعبئة والتغليف.

وتحظى الموالح المصرية بطلب كبير فى الأسواق الخارجية نظراً لجودتها العالية وطعمها المميز، ما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسى للموالح فى المنطقة والعالم.

كما أن هذا النجاح في التصدير يساهم بشكل مباشر فى زيادة عائدات العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطنى.

ويذكر أن هناك خططاً لتوسيع الرقعة الزراعية للموالح وتحسين سلاسل التوريد والتسويق، بهدف تحقيق مزيد من النمو في صادرات هذا القطاع الحيوى، كما تعمل وزارة الزراعة ممثلة فى الحجر الزراعى على فتح أسواق جديدة وتشجيع المزارعين والمصدرين على رفع مستوى الإنتاج والجودة.

تأتى هذه الإنجازات فى إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائى وتنمية الصادرات الزراعية كرافد أساسى لدعم الاقتصاد المصرى، وتشجيع الإنتاج المحلى لتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف المحافظات.