قبل انتخابات الشيوخ.. تعرف على ما يجعل عملية التصويت باطلة

القاهرة - سامية سيد - تجرى انتخابات مجلس الشيوخ في استحقاقه الثانى أولا الشهر المقبل يومى 1، 2 أغسطس في الخارج، ويومى 3، 4 أغسطس في الداخل، وكما أن لعملية الإقتراع أو التصويت إجراءات هامة لابد من الاهتمام بها، يوجد أيضًا عدة محظورات تجعل التصويت باطلًا، سنتعرف عليها كما وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

يعد الصوت باطلا في الحالات الاتية:

- الصوت المعلق على شرط

- الصوت الذى يعطى لاكثر أو لاقل من العدد المطلوب انتخابة

- اذا تم الاختيار على ورقة غير المسلمة من رئيس اللجنة

- وجود توقيع للناخب على البطاقة

- وجود إشارة او علامة تدل على شخص الناخب

- ان تكون العلامة غير واضحة

- إضافة علامات أو عبارات خارج المطلوب

- عدم وضع أي علامة

