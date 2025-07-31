شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لطلاب المعاهد الفنية للالتحاق بكليات الحقوق غدا.. اعرف الشروط - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للعام الجامعى 2025/2026 للطلاب الحاصلين على شهادات المعاهد الفنية نظام السنتين وفقًا للشروط والقواعد للقبول بكليات الحقوق وذلك من اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1/8/2025 على أن يتم غلق الموقع الإلكترونى قبل موعد الامتحانات بخمس أيام وفقًا لجداول الاختبارات المعلنة.

يمكن لأبنائنا الطلاب التقدم من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للمجلس الأعلى للجامعات على الرابط التالي:

(https://law.scu.eg).