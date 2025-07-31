شكرا لقرائتكم خبر عن زحام ورغبات وطموحات.. معامل تنسيق عين شمس تواصل اليوم استقبال طلاب الثانوية - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

تواصل معامل تنسيق جامعة عين شمس، اليوم الخميس، استقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمى والأدبى، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى للعام الدراسى الجديد 2025 - 2026.

وتتواجد معامل الحاسب الآلى بمقارها بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعى بالعباسية،وكلية الزراعة بشبرا الخيمة،وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا بالعباسية إلى جانب معامل الطلاب من ذوى الهمم بكليتى الاداب والحاسبات والمعلومات.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس أن معامل التنسيق مستمرة فى العمل طوال فترة التنسيق، مشيرًا إلى أن المعامل معدة ومجهزة على أكمل وجه، حيث تضم ما يزيد عن 300 جهاز حاسب إلى حديث، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل فى رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أى مشكلة قد تطرأ سواء فى أجهزة الحاسب الآلى أو الإنترنت.

ووجه الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، قطاع التعليم والطلاب بالاستعداد الكامل والمتابعة الدؤوبه لضمان نجاح معامل التنسيق بالجامعة، لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات والخدمات اللوجيستية اللازمة لحين الانتهاء من فتره التنسيق بكل مراحله على مستوى كافة المعامل داخل الحرم الجامعى.

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قد أعلنت فى بيان لها الحد الأدنى للقبول للمرحله الأولى من التنسيق وجاءت كما يلى فى الشعبة العلمية للحاصلين على 293 درجة فأكثر، بنسبة 91.56% فأكثر، وشمل ذلك 21853 طالبًا. أما بالنسبة للشعبة الهندسية، فقد بلغ الحد الأدنى للقبول 283 درجة فأكثر، بنسبة 88.44% فأكثر، لعدد 16577 طالبًا. وفيما يخص الشعبة الأدبية، تحدد الحد الأدنى للقبول بـ 233 درجة فأكثر، بنسبة 72.81% فأكثر، لعدد 54073 طالبًا.