انتخابات مجلس الشيوخ.. 12 التزاما قانونيًا فى ضوابط التغطية الإعلامية - الخليج 365

تجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، يومى 1 و2 أغسطس 2025 خارج مصر للمصريين فى الخارج، ويومى 4 و5 أغسطس المقبل داخل مصر.

وفى هذا الإطار، وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ضوابط للتغطية الإعلامية، حيث نصت المادة (32) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، على أنه يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وفى هذا المجال يجب عليها بصفة خاصة الالتزام بالآتى:

1 - عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.

2 - مراعاة الدقة فى نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.

3 - استعمال عناوين معبرة عن المتن.

4 - عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.

5 - عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.

6 - عدم سؤال الناخب عن المترشح الذى سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأى الذى سيبديه أو أبداه فى الاستفتاء.

7- عدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو فى نطاق جمعية الانتخاب.

8 - الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع

محل الاستفتاء.

9 - عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.

10 - عدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.

11 - عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية.

12 - عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.