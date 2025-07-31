شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية تحتفل بذكرى رهبنة البابا تواضروس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بذكرى رهبنة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث ترهب باسم الراهب ثيؤدور الأنبا بيشوي في 31 يوليو 1988، بعد عامين من التحاقه بالحياة الرهبانية بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون في 20 أغسطس 1986، قادمًا من حياة علمية ومهنية حافلة، تاركًا منصبه كمدير لأحد مصانع الأدوية.

وُلِد البابا تواضروس – واسمه العلماني وجيه صبحي باقي سليمان – في 4 نوفمبر 1952 بمدينة المنصورة، في أسرة قبطية متدينة، وكان أبوه مهندسًا وأمه ربة منزل، وله شقيقتان. تربى في بيت يرتبط بالكنيسة، وتخرج في كلية الصيدلة عام 1975، ثم حصل على دبلومة الصيدلة الصناعية عام 1979، ودرس مراقبة الجودة في تصنيع الدواء بمستشفى تشرشل بجامعة أوكسفورد بإنجلترا عام 1985، ثم نال زمالة منظمة الصحة العالمية WHO.

لكن الشغف الأعمق كان في العلوم الروحية، فحصل على شهادة اللاهوت عام 1983 من الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، وواصل دراسته ليكتسب خبرة في الإدارة الكنسية بمعهد هاجاي بسنغافورة عام 1999. كما منحته جامعة بني سويف الدكتوراه الفخرية عام 2015 تقديرًا لدوره في تعزيز السلم الاجتماعي.

بعد رهبنته، خدم البابا تواضروس ككاهن في إيبارشية البحيرة ومطروح، ثم سيم أسقفًا عامًا في 15 يونيو 1997، حيث خدم الشباب وكان مسؤولًا عن لجنة الطفولة بـ المجمع المقدس، إلى أن جاء اختياره بطريركًا في 4 نوفمبر 2012 – مصادفةً في يوم عيد ميلاده الستين – بالقرعة الهيكلية، ليكون البطريرك رقم 118 في سلسلة بطاركة الكرازة المرقسية.