"عشائر غزة": شعبنا يحمل الحب والتقدير لمصر والرئيس السيسي - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - أعربت الهيئة العليا لشؤون العشائر فى غزة عن عظيم شكرها وتقديرها للمواقف الثابتة والمشرفة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، تجاه القضية الفلسطينية وشعبنا المحاصر فى قطاع غزة؛ فى ظل ما يعانيه من تجويع وقتل وإبادة.

أكدت الهيئة أن ى بيان لها، أن هذه المواقف ليست غريبة عن دولة مصر وقيادتها الحكيمة؛ التى بادرت منذ اللحظات الأولى لحرب الإبادة فى إظهار مظلومية الشعب الفلسطيني وحشد الدعم السياسى والاغاثى للفلسطينيين؛ ولا تزال تلك الخطوات الإيجابية نتلمس آثارها فى الموقف الفرنسى الذى يحشد اليوم للاعتراف بدولة فلسطين.

أكدت الهيئة العليا لشؤون العشائر والتى تمثل نبض الشارع العشائرى فى غزة على إدراكها الكامل لحجم التحديات التى تواجهها مصر. فإنها أيضًا تتابع بقلق بالغ الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى قطاع غزة

لفتت أن أهل غزة يحملون فى قلوبهم كل الحب والتقدير لمصر العروبة وللرئيس عبد الفتاح السيسي. إدراكًا لدورها التاريخى فى دعم صمودهم وحرصها الدائم على تخفيف آلامهم. أن هذه الروابط الأخوية المتينة هى سندنا الحقيقى فى وجه التحديات.