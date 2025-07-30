شكرا لقرائتكم خبر عن باول: الرسوم الجمركية تسببت فى ارتفاع أسعار المنتجات - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة أنباء رويترز، إن الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا برسوم إضافية 40% على البرازيل ليصل إجمالي الرسوم إلى 50%، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

في السياق، قال دونالد ترامب: "نحن على الطريق الصحيح لعقد صفقة تجارية عادلة مع الصين".

وذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن الرسوم الجمركية تسببت في ارتفاع أسعار بعض المنتجات، مضيفا: "لن نتخذ قرارات بشأن أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل".