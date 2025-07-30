شكرا لقرائتكم خبر عن مصر السلام: تتابع التزام المرشحين والأحزاب بفترة الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تُعلن مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان عن بدء متابعتها لالتزام المرشحين والأحزاب السياسية بفترة الصمت الانتخابي الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في إطار متابعتها انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2025 والتي تبدأ الخميس 31 يوليو 2025، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت كل دولة بالخارج، وتستمر حتى انتهاء أيام الاقتراع في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 أغسطس 2025.

وتؤكد المؤسسة على أهمية احترام القواعد المنظمة لفترة الصمت الانتخابي، والتي يحظر خلالها ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء عبر وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية أو التجمعات الجماهيرية، وذلك حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تأثير على إرادة الناخبين.



من جانبه، شدد أحمد فوقي، رئيس "مصر السلام" على أهمية التزام جميع المترشحين والقوى السياسية بمرحلة الصمت الانتخابي التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مشيرًا إلى أن مخالفة الصمت الانتخابي تُعد انتهاكًا واضحًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي نص على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على كل من يخالف تلك الفترة.



كما تتابع فرق مؤسسة مصر السلام الميدانية والإلكترونية، عن كثب، كافة أنماط الدعاية خلال هذه المرحلة، وستعمل على توثيق ورصد أية مخالفات قد تحدث، تمهيدًا لإدراجها في تقاريرها الدورية حول سير العملية الانتخابية.



وتجدد المؤسسة دعوتها للمواطنين والمرشحين إلى استخدام الخط الساخن المعلن سابقًا للإبلاغ عن أي خروقات خلال فترة الصمت الانتخابي، مؤكدة التزامها بدعم المسار الديمقراطي والعملية الانتخابية في كافة مراحلها.