شكرا لقرائتكم خبر عن “الجبهة الوطنية” يعلن تشكيل أمانة محافظة مطروح برئاسة عبدالله عيسى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانته بمحافظة مرسى مطروح، في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للحزب على مستوى الجمهورية، وتعزيز حضوره السياسي والمجتمعي بالمحافظات الحدودية.

وتقرر تعيين الدكتور أحمد عبدالله عيسى أمينًا لمحافظة مطروح، وتكليف النائب سليمان حافظ بمنصب أمين التنظيم، ضمن التشكيل القيادي للأمانة.

كما شمل التشكيل عددًا من الأمناء المساعدين للأمانة، حيث ضمّ كلًا من:

عوض عامر خليفة، الحاج فهمي البدري، فوزي مصيبع، إبراهيم عوض وحيدة، أحمد شامخ، محمود أحمد محمود، الدكتور سامح رجب عوض، خير الله عبد الحميد عباد، وصلاح مراجع مهدي.

ويأتي هذا التشكيل في إطار خطة حزب الجبهة الوطنية للتوسع التنظيمي وتعزيز التواجد الشعبي في مختلف المحافظات، استعدادًا للاستحقاقات السياسية المقبلة، وفي مقدمتها انتخابات مجلس الشيوخ 2025.