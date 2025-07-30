شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

وقعت مؤسسة "حياة كريمة" بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم ريادة الأعمال المجتمعية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرات الشباب على إطلاق مشروعاتهم الخاصة، من خلال الدمج بين التأهيل الأكاديمي والخبرة العملية.



يشمل التعاون تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة من خلال مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية تستهدف طلابها وخريجيها، إلى جانب تقديم دعم فني واستشاري مباشر للمشروعات الريادية التي تتبناها مؤسسة "حياة كريمة"، لا سيما تلك الموجهة للفئات الأولى بالرعاية. كما يتيح البروتوكول تدريب العاملين بالمؤسسة ضمن البرامج التي توفرها الأكاديمية، وإشراك الطلاب في أنشطة تطوعية ومشروعات ميدانية تابعة للمؤسسة. ويتضمن الاتفاق تقديم فرص تدريب صيفي لطلاب الأكاديمية المتميزين. وتخصيص جزء من منح التفوق لصالح الحالات الإنسانية التي ترعاها المؤسسة.

وقد أكدت مؤسسة "حياة كريمة" أن هذا التعاون يأتي في إطار التزامها الراسخ ببناء الإنسان المصري والاستثمار في قدراته باعتباره محور التنمية وأساسها. فيما عبرت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن اعتزازها بالشراكة مع المؤسسة، مؤكدة أن هذا التعاون يُجسد دورها التنموي والمجتمعي في إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية مصر 2030.

وقد جرى توقيع البروتوكول من جانب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بواسطة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، ومن جانب مؤسسة "حياة كريمة" قامت بالتوقيع الدكتورة بثينة مصطفى، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وذلك بحضور العقيد كريم أشرف رئيس قطاع التسويق و ماهي الحديدي، مسؤولة التواصل، و أحمد رمزي، مدير المكتب الفني.

ويُذكر أن هذا التعاون يُعد امتدادًا لتعاون سابق بين الجانبين. حيث سبق أن نفذت كلية الإعلام بفرع الأكاديمية في الإسكندرية مشروع تخرج طلابي بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة، تناول أنشطة المؤسسة وتأثيرها المجتمعي، في تجربة تعليمية تطبيقية تعكس أهمية الدمج بين التعلم والممارسة في خدمة قضايا التنمية.



