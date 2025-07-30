خالد عكاشة: تصريحات حماس "مؤسفة ومضللة".. وما يحدث في السودان "جرس إنذار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

وجّه خالد عكاشة، الخبير الأمني والاستراتيجي، انتقادات حادّة لحركة حماس، على خلفية تصريحاتها الأخيرة بشأن الموقف المصري من القضية الفلسطينية، واصفًا هذه التصريحات بأنها "محاولة فاضحة لتكذيب الرواية المصرية"، و"أمر مزرٍ ومؤسف" على حد وصفه.

وقال عكاشة، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء،"أنا في حالة غضب شديد، وصلت إلى لوم نفسي على عشرات الأيادي البيضاء التي قدمتها مصر للفلسطينيين طوال العامين الماضيين، ما تقوله حماس من تصريحات وأرقام غير واقعي، بل كذب صريح ومفضوح".

وأضاف أن الدولة المصرية بقيت وحدها "لتحمّل كل اللوم والكذب"، بعد انسداد السبل أمام الفصائل المختلفة، وهو ما يمثل تنكرًا للجهد المصري المتواصل.

وحول الجهود الدولية الداعمة لحل القضية الفلسطينية، حذّر من خطة ممنهجة تهدف إلى تفريغ مؤتمر "حل الدولتين" الذي دعت إليه كل من فرنسا والسعودية من مضمونه، فور مغادرة الوفود المشاركة مدينة نيويورك.

وفي سياق متصل، عبّر عن قلقه من تطورات المشهد السوداني، بعد ظهور حكومة موازية، مؤكدًا أن التعامل العربي مع أزمات مثل السودان واليمن وليبيا يتم بـ"نصف إرادة ونصف حل"، وهو ما لا يتناسب مع حجم الأزمات المتفاقمة، التي تهدد بانهيارات كارثية.

وتابع:"الاستمرار في ترحيل الأزمات أو معالجتها بشكل جزئي يُعد أمرًا بالغ الخطورة. على مصر أن تتعامل مع الملف السوداني برؤية شاملة وحلّ كامل، وأن تكف مصر عن الوقوف دائمًا في موقف المدافع عن نفسها".