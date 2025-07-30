"الموعد النهائي الذهني".. براءة جاسم تشرح مفهومًا نفسيًا دقيقًا في العلاقات العاطفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قدمت الدكتورة براءة جاسم، أستاذة علم النفس والكاتبة المتخصصة في العلاقات، قراءة نفسية معمّقة لمفهوم الموعد النهائي الذهني في العلاقات العاطفية، مؤكدة أنه يمثل نقطة تحول داخلية لدى المرأة لتقييم العلاقة واتخاذ قرار حاسم بشأنها.

أوضحت الدكتور براءة، خلال لقائها في برنامج "من القلب للقلب" على شاشة MBC، أن هذا المفهوم يشير إلى إطار زمني داخلي تضعه المرأة لنفسها، غالبًا بصمت، لتُقيّم العلاقة خلاله، قائلة: "إذا لم يتغير شيء خلال هذه الفترة.. سأتحدث بوضوح، أو أنسحب بهدوء"، مؤكدة أن هذا ليس تهديدًا للشريك، بل تعبير عن حدود داخلية ووعي ذاتي.

لفتت إلى أن أصل كلمة "Deadline" لم يكن متعلقًا بالوقت أساسًا، بل ظهر عام 1864 في سجن أندرسونفيل كـ"خط قاتل" يُطلق النار على من يتجاوزه من السجناء، قبل أن يتطور المعنى في عام 1919 ليُستخدم في الصحافة بمعنى "الموعد النهائي للتسليم"، ثم انتقل إلى الاستخدامات المهنية والعاطفية.

ووجهت الدكتورة براءة رسالة لكل من تعاني من التشتت داخل علاقة غير مستقرة، قائلة:"الموعد النهائي الذهني ليس نهاية… بل بداية لوضوحك مع نفسك. كل امرأة لها الحق أن تُفكّر، أن تُعبّر، وأن تُقرر".