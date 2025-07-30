شكرا لقرائتكم خبر عن 10 محظورات فى الدعاية الانتخابية قبل بدء الصمت الانتخابى.. انفوجراف - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

تنتهى غدا فى الثانية عشر ظهرا فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، سواء للنظام الفردى أو القائمة، وبدء فترة الصمت الانتخابى على أن تبدأ عملية تصويت المصريين بالخارج يومى الأول والثانى من أغسطس المقبل.

وحددت الهيئة عدد من المحظورات على مرشحى الانتخابات، وأكدت أنه يحظر بغرض الدعاية القيام بأى من الأعمال الآتية:

1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.

2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

6- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

7- الكتابة باية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.

8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

9- حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية.

10- يحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة الاشتراك بأى صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.



محظورات الدعاية