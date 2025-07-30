شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الكهرباء والإسكان يستعرضان الموقف بعد انقطاع الكهرباء والمياه بالجيزة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى اليوم، دعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لشرح أبعاد الموقف الراهن بعد أزمة انقطاع الكهرباء والمياه مؤخرًا فى عدة مناطق بالجيزة، والخطوات التى تتم لتجنب هذا الأمر.

وفى هذا الصدد، جدد الدكتور مصطفى مدبولى الاعتذار للمواطنين الذى تضرروا جراء هذا الحادث الذى وقع نتيجة الظروف المناخية، مؤكدًا أنه كان هناك توجيه واضح اليوم للوزراء المعنيين بالبنية الأساسية، بأن يتم التخطيط للسيناريو الاستثنائى، خاصة فى هذه الملفات التى قد يكون لها كُلفة مالية إضافية، حيث من المتوقع أن تزداد تأثيرات الظروف المناخية كل عام، ليكون أمرًا مستدامًا نتعامل معه على هذا الأساس، فى ظل ما نتابعه مما يحدث فى العالم من ارتفاع فى درجات الحرارة وتكرار الحرائق نتيجة لذلك فى دول كثيرة.

من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محطات توليد الكهرباء الموجودة لدينا تستوعب القدرات الكبيرة التى تحدث حاليًا، والأحمال المُرشحة للزيادة خلال شهر أغسطس، كما أن الشبكات صامدة أمام تلك الأحمال، ويتم القيام بقياسات مُستمرة لكُلِ نسب التحميل للتأكد من استمرار الخدمة بصورة دائمة.

وأوضح الوزير أن الأزمة الأخيرة حدثت نتيجة الكابلات، حيث أن المحطة سليمة، بنفس محولاتها، وبنفس قدراتها التى تعمل حاليًا، إلا أن الكابلات كانت فى وضع سيء، وهى على عُمق 2 متر، ولذا كانت أعمال الحفر للوصول اليها تستلزم اجراءات مُعينة لكونها تتم مع وجود طبقات اسفلتية كما تتضمن العمل فى كابل بقدرة 66 كيلو فولت، وقد تم تغيير الكابلات.

وأكد وزير الكهرباء أنه منذ حدوث المشكلة كان لدينا فكرة عمل مصدر بديل جديد لهذه المحطة عمومًا، وهذا ما تم بالفعل، فمع أعمال إصلاح الكابلات، قمنا فى نفس الوقت بعمل حل دائم جديد يُغذى المحول، ونتحدث الآن عن وجود 109 ميجاوات فى المحطة، التى تحتاج إلى 80 ميجاوات، نتيجة للكابل الجديد الذى تم جلبه من محطة الهرم، وتم عمل حفر نفقى له.

ولفت المهندس محمود عصمت إلى أنه عرض اليوم على رئيس الوزراء الخطوات التى تمت لتنفيذ هذا الحل الدائم، بمساعدة كل الجهات، حيث تم أيضًا توفير مصدر احتياطى لمحطة المياه الموجودة بجانب محطة المحولات، وتم استدعاء أكثر من 97 ماكينة توليد من شركات التوزيع، وتوصيلها فى جهات مختلفة حيوية، مؤكدًا أنه كان هناك تعاون ومجهود عظيم من شركات النقل والتوزيع من شمال وجنوب القاهرة.

وأشار الوزير إلى أننا نملك نحو 57300 كم من الكابلات والموصلات فى مصر، وهى التى تمكننا من نقل هذه القدرات الكبيرة، والمشكلة الأخيرة كانت فى مسافة لا تتجاوز 600 متر، بما فيها الجزء الجديد، مُتوجهًا بالشكر للمواطنين على مساعدتهم فى الأعمال التى تم تنفيذها، وكذا الشكر إلى كل جهات وزارة الكهرباء التى تمكنت من عمل أكثر من 27 وصلة كابل كهربائى فى جهد 66 كيلو فولت وهو أمر غير مسبوق، وذلك نتيجة جهد أكثر من 1200 شخص عملوا على مدار الـ 24 ساعة.

بدوره، قدم المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاعتذار للمواطنين عن انقطاع إمدادات مياه الشرب فى بعض المناطق بمحافظة الجيزة، وكذلك عدم انتظامها فى مناطق أخرى وضعفها، مرجعًا ذلك إلى سقوط مصادر الكهرباء عن 3 محطات كهربائية رئيسية، هى : مأخذ جزيرة الذهب، ومحطة تنقية جزيرة الذهب، ومحطة تنقية أبو النمرس، وهذه المصادر مجتمعة تعطينا مليون م3 من المياه تمثل نحو 30% من إجمالى الطاقة المُنتجة من المياه فى محافظة الجيزة؛ حيث يتم إنتاج 3 ملايين و300 ألف م3 يوميًا فى المحافظة، لخدمة سكانها الذى يقدر عددهم بنحو 10 ملايين نسمة، بخلاف 3 ملايين متردد على المحافظة تقريبا.

وقال وزير الإسكان: بمجرد وقوع هذا الظرف الطارئ، قامت غرف الطوارئ ـ بالتنسيق مع وزارة الكهرباء ـ التى بدأت تقوم بمناوراتها من خلال تشغيل جميع المولدات، لاستعادة الطاقة التشغيلية بنسبة 50%، كما قمنا بإجراء مناورات مع المآخذ الأخرى لجلب أكبر طاقة ممكنة من هذه المآخذ، بالإضافة إلى المناورات بين الشبكات فى بعض المناطق وبعضها البعض، وهو ما جعل بعض المناطق الأخرى تشعر ببعض التأثر، لكن حتى نعمل على مد المناطق التى حدث بها انقطاع كلى بخدمة إمدادات المياه، وفى الوقت نفسه تم توفير أكثر من 55 تانك مياه لتغذية المناطق التى حدث بها انقطاع بشكل كامل.

وتطرق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للجهود التى تقوم بها الوزارة فى محافظة الجيزة، خلال الفترة الماضية، سواء من خلال شركة المياه، أو من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مدينة 6 أكتوبر والمدن المجاورة لها، لافتا إلى أن هناك حجم مشروعات بالمحافظة بقيمة تقترب من 14 مليار جنيه؛ من أجل النهوض بالبنية التحتية بالكامل من شبكات المياه والصرف الصحى، كما نعمل على مجابهة التوسع العشوائى الذى حدث فى بعض المناطق بمحافظة الجيزة، والنمو العشوائى الذى يمثل عبئًا كبيرًا، ومع ذلك نسعى لتلبية جميع الاحتياجات الخاصة بأهالينا فى هذه المناطق.

وأضاف الوزير: نعمل كذلك على تنفيذ التوجيهات الخاصة بزيادة قدرة المولدات التى تعمل بشكل استثنائى فى فترات الطوارئ فقط وفقًا للمعايير التصميمية لتغطى 50% من احتياجات المحطات وقت وقوع الطوارئ، وهناك دراسة يتم إجراؤها حاليًا لتغطى بنسبة 100%؛ من أجل تغطية المحطات بشكل كامل، بالإضافة إلى التنسيق مع وزير الكهرباء فيما يخص المصدرين الاثنين من محطتى محولات مختلفتين، حتى إذا كلفنا ذلك الكثير لكنه سيغطى احتياجاتنا بالكامل.