وزير الخارجية يتابع مع مبعوث دونالد ترامب مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - خلال تواجده بالعاصمة الامريكية واشنطن، تواصل وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى مع "ستيف ويتكوف" مبعوث الرئيس الأمريكى الخاص للشرق الأوسط اليوم الاربعاء، وذلك قبل توجه ويتكوف إلى المنطقة.

اكدت وزارة الخارجية ان الاتصال تناول الجهود الرامية للتوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار فى غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بدون مشروطيات وإطلاق عدد من الرهائن والاسرى، حيث تم تبادل الرؤى بالنسبة الجهود المشتركة من الأطراف الضامنة الثلاث - مصر والولايات المتحدة وقطر - فى تأمين وقف إطلاق النار من خلال تكثيف الضغوط، بما يسمح بالتوصل إلى الاتفاق فى اقرب وقت ممكن.

واستعرض الوزير عبد العاطى بإسهاب الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة واستخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين فى غزة.

كما تناول الوزير عبد العاطى الجهود التى تبذلها مصر للعمل على سرعة استئناف المفاوضات حول البرنامج النووى الإيراني بين الولايات المتحدة وإيران وبين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.