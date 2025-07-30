شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحة بحزب حماة الوطن: القائمة الوطنية تجربة توافقية غير مسبوقة والهدف التكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هالة كيرة، أمين قطاع شرق القاهرة بحزب حماة الوطن مرشحة القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، أن القائمة الوطنية الحالية تُعد تجربة توافقية غير مسبوقة في تاريخ العمل الحزبي، مشددة على أن الهدف ليس التنافس بل التكامل بين الأحزاب السياسية، رغم اختلاف توجهاتها، من أجل توحيد الصفوف في مواجهة القضايا المجتمعية.

وفي لقائها ببرنامج الشارع النيابي على قناة إكسترا نيوز، أوضحت كيرة أن القائمة تضم 12 حزبًا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأن وجود حزب حماة الوطن في هذه التشكيلة يعكس دوره كأحد الأحزاب الثلاثة الكبار على الساحة السياسية، مشيرة إلى أن هذه اللحمة بين القوى المختلفة تُمثل فرصة حقيقية للعمل المؤسسي المشترك.

وأشارت كيرة إلى أنها، تعمل منذ سنوات على دعم المرأة المعيلة وتمكينها عبر مبادرات ومشروعات ودورات تدريبية وتثقيفية، وتسعى لتوسيع هذا الدور تحت قبة مجلس الشيوخ ليأخذ طابعًا أكثر تنظيمًا وبرمجة على مستوى الدولة.

وأكدت أن هذه تجربتها السياسية الأولى، وأنها بصدد دراسة القوانين ذات الصلة، خاصة قانوني التضامن والمرأة، من أجل تقديم دور فعّال خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أهمية مجلس الشيوخ كمؤسسة تشريعية استشارية تقدم الرؤى والمقترحات في الملفات المختلفة.