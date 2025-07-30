شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الحمامصي: القائمة الوطنية تحالف واسع يجمع أحزابا من مختلف الاتجاهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد الحمامصي، مرشح حزب الجبهة الوطنية ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، أن مشاركته تأتي في إطار استكمال التجربة المشرفة التي قدمها أعضاء التنسيقية في الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، مشددًا على أن الأداء الذي قدمه نواب التنسيقية كان نموذجًا يحتذى به داخل المجلس.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "الشارع النيابي" على قناة "إكسترا نيوز": "أتوجه بالشكر إلى نواب التنسيقية في الفصل التشريعي السابق"، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل، وأنه يتمنى مع زملائه أن يقدموا أداءً مماثلًا وربما أفضل مما سبق.

وأشار إلى أن القائمة الوطنية من أجل مصر تُعد تحالفًا واسعًا يجمع أحزابًا من مختلف الاتجاهات الفكرية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وشهدت وجود عدد كبير من الوجوه الشابة، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب ومنحهم مساحة فاعلة في العمل العام.

وأوضح الحمامصي، المتخصص في المجال القانوني، أن مجلس الشيوخ يمثل بيت الخبرة الذي يقدم الرؤى والمقترحات لمجلس النواب، وأنه يضم نخبة من الكفاءات السياسية والعلمية والاقتصادية، مؤكدًا أن دوره استشاري لكنه محوري، ويسهم في صنع السياسات والتشريعات عبر تقديم الأفكار والدراسات المتخصصة.

واستشهد بتجربة سابقة حين رفض مجلس الشيوخ مواد في قانون التعليم، ما دفع الحكومة إلى سحبه قبل وصوله لمجلس النواب، معتبرًا أن هذا نموذج على فاعلية دور المجلس، وأن العلاقة بين غرفتي البرلمان تكاملية في الأساس.

وختم الحمامصي بأن الحد الأدنى للترشح لعضوية مجلس الشيوخ (35 عامًا) يعكس توجه الدولة لإدماج الشباب في العمل السياسي، بما يجعل المجلس منصة فاعلة لتقديم المشورة وصياغة المقترحات البناءة في دعم مسار التشريع الوطني.