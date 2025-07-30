شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية: لدينا قيادات لها خبرات وقصص نجاح وبرنامجنا نابع من المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، إنه لا يجب أن ننظر إلى الأحزاب من تاريخ التأسيس، ولكن يجب أن ننظر إليها من حيث الخبرات المتراكمة لدى قياداتها، موضحا أن الحزب يضم 64 عضوا فى الهيئة التأسيسة منهم وزراء سابقون، ورئيس برلمان وقيادات أمنية وقيادات وخبرات لها قصص نجاح.

وأكد السيد القصير خلال حلوله ضيفا ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن المواطنين لمسوا رؤية الحزب وأفكاره وتقابلنا مع جميع الفئات فى المجتمع، كى نكون صوت الشعب والمواطن، وأن يكون البرنامج نابعا من المواطن.

ولفت السيد القصير إلى أن الحزب استفاد من مخرجات الحوار الوطنى، ودرسناها ووضعناها فى مبادئنا، كما نجمع تيارات واتجاهات مختلفة، وهذا التنوع يثرى الحياة السياسية والحزبية، موضحا أن الكثير من الناس يرون أن الحزب يستطيع أن يعبر عنهم.