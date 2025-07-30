شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: مصر تصدت لمخططات التهجير والإخوان أصبحوا حلفاء لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة الخليج 365، أن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية واضح لا لبس فيه، ولا يشكك فيه سوى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجماعة الإخوان الذين أصبحوا حلفاءً لإسرائيل والصهيونية العالمية بشكل واضح.

وأضاف "القصاص"، خلال مداخلة هاتفية في قناة "النيل للأخبار"، أن مصر كانت أول من تصدى لمحاولات التهجير منذ اللحظة الأولى، وسعت بشكل حثيث إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ولعبت دورًا رئيسيًا في إقرار الهدن الإنسانية منذ بدايات الحرب، مؤكدًا أن كل اتفاق لوقف إطلاق النار تم برعاية مصرية وبمقترحات واضحة من القاهرة.

وأشار الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إلى أن إسرائيل لم تستطع إيجاد ثغرة واحدة في الموقف المصري، الذي ظل منحازًا بشكل كامل للحق الفلسطيني، وفي الوقت نفسه، حافظت مصر على دورها كوسيط متوازن يسعى لوقف الحرب ومنع امتداد الصراع إقليميًا.

وأوضح القصاص أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، واطلاعه المباشر على الأوضاع الإنسانية في العريش، كانت نقطة تحول دفعت فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما تبعته 28 دولة أوروبية، مضيفًا أن دولًا كبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا غيرت مواقفها بالكامل بعد اتصالات وتحركات مصرية واسعة النطاق.