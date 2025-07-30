شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية: الدولة المصرية تعرضت لإغراءات كثيرة وضغوط ولن تتراجع عن موقفها الصلب تجاه قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن الدولة المصرية تعرضت لإغراءات كثيرة وكل ما يحاك ضد الدولة من أمور اقتصادية فيما يتعلق بقناة السويس وغيرها وهى ضغوط على الدولة حتى تتراجع عن موقفها الصلب تجاه دعم القضية الفلسطينية.



وأضاف السيد القصير خلال حلوله ضيفا ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أنه برغم الظروف الاقتصادية التى تواجهها الدولة إلا أنها بقيادتها المخلصة الثابتة لم تستجب لأى ضغوط واستمرت على موقفها الثابت وإدخال المساعدات من الشعب المصرى العظيم.

تابع الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، ستظل مصر أبيه ترفض أى إغراءات وأى مواقف سلبية، ونحيي موقف القيادة السياسية فى هذا المجال.