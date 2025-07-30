شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: المشاركة في الانتخابات رسالة إيجابية تعكس الوعي السياسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الساعات الأخيرة قبل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تشهد حالة من الاستعداد المكثف من قبل الأحزاب السياسية، التي تتطلع إلى مشاركة واسعة تعكس الثقة في الدولة ومؤسساتها.

وقال "غنيم" في كلمته خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد للقائمة الوطنية بمدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ ، إننا نريد ارتفاع نسب المشاركة خلال الانتخابات المقبلة، خاصة مع تزايد الوعي بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري، ودور مجلس الشيوخ في دعم الحياة التشريعية وتوسيع دائرة النقاش المجتمعي حول القوانين والسياسات العامة.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أننا نريد إقبالًا متنوعًا من مختلف الفئات العمرية،من جميع الفئات وخاصة الشباب الذي يكون الأكثر حرصًا على أداء الواجب الوطني في مثل هذه الاستحقاقات، معربًا في الوقت نفسه عن أمله في مشاركة فعالة من أبناء الشعب المصري .

وشدد "غنيم" على أن المشاركة في الانتخابات لا تعني فقط اختيار مرشح، وإنما تمثل توجيه رسالة إيجابية للعالم تؤكد أن الشعب المصري يقف خلف دولته، ويدعم المسار الديمقراطي والاستقرار، وأنه يمتلك الوعي الكافي للمشاركة في صنع مستقبله عبر الأدوات الدستورية.

وناشد غنيم، جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة بكثافة، دعمًا للدولة، وترسيخًا لمبدأ الشراكة الشعبية في صنع القرار.