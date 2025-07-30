شكرا لقرائتكم خبر عن السيد القصير: هجوم الإخوان على مصر منظم ومشبوه ومدفوع الأجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن نتائج كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى وجهها لدعم القضية الفلسطينية بدأت تظهر منها التوجه الإيجابى من رئيس وزراء بريطانيا، لأن دعوة الرئيس لدعم القضية وحل الدولتين مخلصة، وهو ما أكده فى خطابه أن الموقف المصرى مخلص وشريف وأمين.

وأوضح السيد القصير خلال حلوله ضيفا ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن الرئيس السيسى يتحرك بشكل واعى وثابت خلال الأيام القليلة الماضية فى إعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ولفت السيد القصير إلى أن الهجوم الذى يتم على الدولة المصرية هجوم منظم ومشبوه ومدفوع الأجر ويريد أن ينال من الدولة المصرية، ومصر هى أول دولة قدمت المساعدات لأشقائها الفلسطينيين، ليس منا لكنه واجب علينا.

وأكد السيد القصير أن ما تكرره الجماعات الإرهابية والإخوان يكرره الجانب الإسرائيلى فهى نفس العبارات والرؤى، ويريدون إستغلال القضية الفلسطينية بشكل سئ ومشبوه.