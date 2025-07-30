شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الجماهيرى لحزب الجبهة الوطنية بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي ينظمه حزب الجبهة الوطنية بمحافظة سوهاج، لدعم المرشح المستشار أحمد العادلي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك وسط حضور آلاف المواطنين الذين احتشدوا تعبيرًا عن دعمهم للحزب ومرشحيه.

ويأتي مؤتمر سوهاج ضمن سلسلة المؤتمرات الجماهيرية التي يعقدها حزب الجبهة الوطنية في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار استعداداته المكثفة للاستحقاق الانتخابي، وسعيه إلى حشد الدعم الشعبي لمرشحيه والتواصل المباشر مع المواطنين.

شهد المؤتمر حضور عدد من قيادات الحزب، على رأسهم اللواء أحمد ضيف صقر، رئيس أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، واللواء قاسم حسين، أمين التواصل الجماهيرى بالحزب، والدكتور محمود مسلم أمين الإعلام لحزب الجبهة الوطنية، واللواء صلاح شوقى أمين الحزب بالمحافظة، والنائب جابر الطويقى أمين التنظيم للحزب بالمحافظة، إلى جانب الدكتورة منال ماهر أمين مساعد العضوية بالحزب، واللواء هشام زعلوك، والدكتور عارف عطية، وسط أجواء من الحماس والتفاعل الجماهيري الكبير.