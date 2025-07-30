شكرا لقرائتكم خبر عن "ريادة أعمال الجبهة الوطنية": أوائل الثانوية العامة نماذج نعتز بها وندعمها والان مع تفاصيل الخبر

قالت يوستينا رامى، أمين مساعد ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، إنها بدأت مشوارها السياسى دعما للإصلاح السياسى وتجربة تمكين الشباب التى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت رامى، خلال كلمتها فى احتفالية الجبهة الوطنية لتكريم طلاب الثانوية العامة، أن الدولة المصرية تقدم يد العون والدعم لكل المجتهدين من الطلاب والشباب، مؤكدة أن أوائل الثانوية العامة هم نماذج شبابية مجتهدة يقدم لها الحزب كل الدعم والتقدير.

وأشارت أمين مساعد ريادة الأعمال بالجبهة الوطنية، إلى أن مصر تشهد تجربتها الحقيقية للتمكين السياسى للشباب، وقد تمكن عدد كبير من الشباب المصرى من إثبات كفائته المهنية والعملية، وهو مايفتح الطريق أمام باقى الشباب لمواصلة العمل والجد والاجتهاد، ناصحة طلاب الثانوية العامة بالحرص على مواصلة التفوق فى الكليات ويلى ذلك سوق العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر عبد المقصود، أمين أمانة ريادة الأعمال بالحزب، أن المرحلة المقبلة هى مرحلة اكتشاف حقيقى لطلاب الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن النجاح لا يُقاس فقط بعدد الدرجات، بل بقدرة الطالب على الحفاظ على شغفه والسعى نحو تحقيق حلمه.

وأضاف عبد المقصود، خلال كلمته فى احتفالية الحزب لتكريم أوائل الثانوية العامة، التى أُقيمت اليوم الأربعاء، أن كل طالب من الطلاب المتفوقين يُعد مشروعًا ناجحًا فى ذاته، لافتًا إلى أن الحزب يعمل بشكل مستمر على تمكين الشباب ودعمهم فى شتى المجالات، باعتبارهم القوة الحقيقية لمستقبل الوطن.