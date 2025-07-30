شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يهنئ أساتذة الجامعة أعضاء المجلس الاستشارى للهيئة الوطنية للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أساتذة الجامعة الذين تم اختيارهم في عضوية المجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للإعلام، والتي أعلنتها الهيئة برئاسة الدكتور أحمد المسلماني، حيث يضم المجلس في عضويته من أساتذة جامعة القاهرة كل من الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط الاسبق، والدكتور حسام عبدالفتاح عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق، والدكتورة ثريا البدوي عميد كلية الإعلام.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبدالصادق، عن اعتزازه بهذا الاختيار الذي يعكس الدور الريادي الذي تقوم به جامعة القاهرة في دعم الدولة المصرية بكوادر علمية وخبرات وطنية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن اختيار أساتذة الجامعة كأعضاء في المجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للإعلام جاء تقديرًا لخبراتهم الأكاديمية والمهنية، ومكانتهم الرفيعة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة سوف تستمر في المساهمة بفاعلية في تشكيل السياسات العامة وبناء الرؤى المستقبلية، خاصة في الملفات الحيوية والتي من بينها الإعلام والذي يُعد من ركائز التنمية الشاملة، مؤكدًا أن الجامعة لا تدّخر جهدًا في إعداد كوادرها وتأهيل طلابها وخريجيها وفق أعلى المعايير العلمية والمهنية، في إطار التزامها بدورها الوطني كمؤسسة علمية رائدة تساهم في دعم الدولة المصرية في مختلف القطاعات.