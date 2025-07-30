شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعمال تركيب الكمرات وتقدم أعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل مشروع، المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية، حيث أوضحت الوزارة نسب تنفيذ المشروع وأعمال تركيب الكمرات وتقدم أعمال التنفيذ، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن المشروع.



1- يمتد المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية" منها 6.5 كم سطحى فى المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية - 14 علوية).



2- جارى تركيب الكمرات لكبارى المسار فى القطاعات من محطة طوسون وحتى محطة فيكتوريا كما يجرى تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي.



3- جارى تنفيذ أعمال الأساسات (الخوازيق والقواعد) والأعمدة للمحطات بالمشروع.



4- جارى تقدم أعمال التسوية والأسوار فى ورشتى المشروع فى أبو قير وكفر عبده، كما تم البدء فى أعمال المبانى والبنية الأساسية بورشة كفر عبده.



5- المشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة فى منظومة النقل الجماعى الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.



6- المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة فى تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.



7- كما يهدف المشروع أيضًا إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2,5 دقيقة.



8- يحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة / الإسكندرية فى محطة مصر، ومع خط سكك حديد القاهرة / الإسكندرية وترام الرمل فى محطة سيدى جابر، ومع ترام الرمل فى محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد فى محطة المعمورة.



تركيب الكمرات وتقدم أعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية (1)



تركيب الكمرات وتقدم أعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية (2)



تركيب الكمرات وتقدم أعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية (3)



تركيب الكمرات وتقدم أعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية (4)



تركيب الكمرات وتقدم أعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية (5)



تركيب الكمرات وتقدم أعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية (6)



تركيب الكمرات وتقدم أعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية (7)



تركيب الكمرات وتقدم أعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية (8)



تركيب الكمرات وتقدم أعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية (9)



تركيب الكمرات وتقدم أعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية (10)



تركيب الكمرات وتقدم أعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية (11)



تركيب الكمرات وتقدم أعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية (12)




