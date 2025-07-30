المتحدث العسكري: مصر تسقط أطنانا من المساعدات جوًا على قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أقلعت 4 طائرات نقل عسكرية من جمهورية مصر العربية محملة بأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى على المناطق التى يصعب الوصول إليها برًا بقطاع غزة، وذلك لتخفيف حدة الأوضاع المعيشية الصعبة ونقص الإحتياجات الإنسانية التى يعانى منها سكان القطاع، هذا بالتزامن مع إستمرار تقديم المساعدات برًا.

يأتي ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين لتجاوز محنتهم الراهنة، وفى إطار الجهود المصرية الفاعلة والمساعى المكثفة بالتنسيق مع كافة الأطراف والقوى الدولية لمحاولة إنهاء تفاقم الأوضاع المأساوية التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينين بقطاع غزة خلال الآونة الأخيرة.