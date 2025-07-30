"التعليم العالي": 37 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الطنيني:

أكد الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، مشيرًا إلى أن معامل التنسيق داخل الجامعات الحكومية مفتوحة للطلاب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام التنسيق.

وقال جودة في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "حتى الآن، سجل حوالي 37 ألف طالب رغباتهم من إجمالي 94 ألف طالب في المرحلة الأولى، وهذا يعني أن أكثر من 30% من الطلاب سجلوا بالفعل خلال أقل من يومين، وهو معدل استجابة ممتاز".

وأضاف: "الموقع الإلكتروني يعمل بكفاءة، ولم نتلقَ أي شكاوى فنية من الطلاب حتى الآن، وكل الوسائل متاحة لهم لتسجيل رغباتهم من منازلهم أو من خلال معامل الجامعات".

وحول الطلاب الذين قد يتخلفون عن التسجيل خلال المرحلة الأولى، أوضح غانم: "إذا تخلف الطالب لظرف قهري وكان مجموعه يسمح له بدخول كلية مثل الطب أو الصيدلة، لكنه لم يسجل في المرحلة الأولى، يمكنه التقديم في المرحلة الثانية، ولكن قد يجد بعض الكليات مغلقة أمامه، إلا أنه يمكنه التقديم في الكليات المتاحة".

وأشار إلى أنه "بعد إعلان نتائج المرحلتين الأولى والثانية، يتم فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب، سواء من كلية إلى كلية مناظرة أو غير مناظرة، بشرط أن يكون الطالب محققًا للحد الأدنى المطلوب، فوارد الطالب المتخلف يلاقي مكان".

ونبّه الدكتور جودة غانم الطلاب إلى أهمية التركيز في ترتيب الرغبات، موضحا: "الطالب يستطيع تعديل رغباته أكثر من مرة خلال فترة التنسيق، لكن يتم اعتماد آخر تعديل فقط، وبالتالي فإن آخر رغبة يسجلها الطالب هي التي يُحاسب عليها، ولا يُعتد بأي ترتيب سابق".

وأكد على ضرورة أن يضع الطالب رغباته بناءً على قدراته وميوله الحقيقية، وألا يعتمد فقط على المجموع في اختيار الكلية.