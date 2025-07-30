شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذاً لتوجيهات رئاسية.. مصر تسقط أطنان من المساعدات جواً على قطاع غزة.. فيديو - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين لتجاوز محنتهم الراهنة ، وفى إطار الجهود المصرية الفاعلة والمساعى المكثفة بالتنسيق مع كافة الأطراف والقوى الدولية لمحاولة إنهاء تفاقم الأوضاع المأساوية التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينين بقطاع غزة خلال الآونة الأخيرة .

أقلعت 4 طائرات نقل عسكرية من جمهورية مصر العربية محملة بأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى على المناطق التى يصعب الوصول إليها براً بقطاع غزة ، وذلك لتخفيف حدة الأوضاع المعيشية الصعبة ونقص الإحتياجات الإنسانية التى يعانى منها سكان القطاع ، هذا بالتزامن مع إستمرار تقديم المساعدات براً .

يأتى ذلك فى ضوء الجهود المضنية التى قامت بها الدولة المصرية لتقديم آلاف الأطنان

من المساعدات بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة والتى بلغت نسبة مصر فيها إلى ما يقرب من 80% من إجمالى المساعدات المقدمة منذ إندلاع الأزمة .

مصر تسقط أطنان من المساعدات جواً على قطاع غزة



