الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية على هذه المناطق - الخليج 365

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من الساعة 8 مساءً إلى 11 مساءً يوم الأربعاء 30 يوليو 2025، وفي ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس، فإن آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية يشير إلى استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحياناً على مناطق من حلايب - شلاتين على فترات متقطعة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها: قد تمتد بعض السحب الممطرة إلى مناطق من جنوب مدينة أسوان على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ووأضافت الهيئة: "يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة".



