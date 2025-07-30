شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الوزراء يشهد إطلاق وزارة الأوقاف مبادرة "صحح مفاهيمك" رسميًّا - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، إعلان الدكتور/ أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" رسميا، بحضور عدد من الوزراء.

وتهدف المبادرة إلى تصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية الخاطئة، وتعزيز قيم الانتماء والانضباط، من خلال معالجة قضايا تمس الواقع اليومي للمواطن، برؤية علمية وتربوية منضبطة، تستند إلى خطاب ديني رشيد، يعالج الظواهر السلبية بالتوعية والرحمة دون إدانة أو إقصاء.

وعقب إطلاق المبادرة، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لإطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" اليوم من مقر مجلس الوزراء، مؤكدا أنها تعد ركيزة أساسية في بناء وعي مجتمعي مستنير وراسخ يستند إلى فهم ديني وإنساني صحيح، وذلك من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة والتصدي لكل الأفكار والسلوكيات المدمرة التي ينتج عنها تراجع القيم والأخلاق داخل المجتمع.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لآليات تنفيذ هذه المبادرة؛ لضمان تحقيق أهدافها الوطنية، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

وأكد وزير الأوقاف أن المبادرة تمثل إحدى أدوات الجمهورية الجديدة في بناء وعي الإنسان المصري، من خلال تناول أكثر من أربعين قضية مؤثرة، أبرزها: حرمة المال العام، والتحرش، وإدمان المواد الإباحية/الرقمية، والتنمر، والغش، والتطرف، وحبوب الغلة، والإدمان، والتفكك الأسري، والتدخين، وغيرها من القضايا الأخرى.

وأوضح الدكتور/ أسامة الأزهري أن المبادرة ليست فعالية وقتية، بل مشروع وطني ممتد يقوم على تكامل الأداء التوعوي والدعوي والإعلامي، عبر محتوى متنوع يشمل الفيديوهات، والمسرح، والمشاهد الدرامية، والمقالات، والبرامج، والقوافل الميدانية، والفعاليات المجتمعية، والتغطيات الإعلامية؛ سعيًا للوصول إلى كل بيت ومدرسة ومنصة إعلامية.

وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون الفعّال مع عدد من الوزارات والهيئات الوطنية في دعم المبادرة، وفي مقدمتها وزارات: الشباب والرياضة، والثقافة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والبيئة، والسياحة والآثار، والموارد المائية والري؛ إلى جانب المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والنيابة العامة، ومحكمة النقض، ووحدة غسل الأموال، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية، والهيئة الوطنية للإعلام.

وعقب تدشين المبادرة، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه مع إطلاق هذه المبادرة لمختلف فعاليات المبادرة خلال الأيام القليلة المقبلة، ستكون هناك مواد عديدة ثرية للغاية تناقش جميع القضايا التي عرضها السيد وزير الأوقاف؛ سواء كان محتوى مكتوبا، أو محتوى فيلميا مسموعا ومقروءا، والأهم أن عددا كبيرا من رجال وسيدات الفن والثقافة والعلماء سيشارك فيه، ولذا هذا الأمر سيكون من الثراء بمكان، لافتا إلى أن المواطن البسيط قد يحصل على معلومات من بعض المواقع غير الأمينة وتكون لديه مفهوما خاطئا عن هذه القضايا، وهنا يأتي دور المبادرة لتصحح هذا المفهوم بطريقة مبسطة.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لكل من ساهم في إعداد المحتوى الذي تتضمنه هذه المبادرة، متمنيا التوفيق للجميع.



تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق الرؤية الشاملة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبناء الجمهورية الجديدة على أسس من الوعي، والانتماء، والانضباط، بما يعزز استقرار الدولة وتماسك المجتمع.



وتدعو وزارة الأوقاف جميع مؤسسات الدولة، والإعلاميين، والمعلمين، والأسر، والشباب، إلى التفاعل البنّاء مع المبادرة، بما يسهم في استعادة منظومة القيم، وتحصين المجتمع من الداخل.

وجدير بالذكر أن محتوى المبادرة متاح بطرق عرض متنوعة عبر منصة الأوقاف الرقمية الجديدة: (https://awkafonline.gov.eg).