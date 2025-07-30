شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تنفى زيادة مساهمة المريض فى تكلفة الأدوية إلى 70% بدلا من 35% - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الأنباء المتداولة حول زيادة مساهمة المريض فى تكلفة الأدوية إلى 70% بدلًا من 35% لا أساس لها من الصحة، ونؤكد أنه لم يطرأ أى تعديل على قواعد صرف الأدوية لمستفيدى التأمين الصحى، بما فى ذلك أدوية “البلافكس” لعلاج الجلطات، و”الإنترستو” لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، و”الإنسولين” لمرضى السكري.



وتشدد الهيئة العامة للتأمين الصحى على التزامها الراسخ بخدمة ما يقرب من 69 مليون مواطن يستفيدون من خدمات التأمين الصحى وفق السياسات الحالية دون أى تغيير. كما تنفى الوزارة صحة أى وثائق أو صور ضوئية منسوبة إلى الإدارة المركزية للتموين الطبى والصيدليات بالهيئة، مؤكدة أنها مزيفة ولا تعكس الحقيقة.



ونناشد المواطنين عدم تصديق الشائعات والتحقق من المعلومات من خلال القنوات الرسمية للوزارة والهيئة لضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.