رئيس الوزراء: لم يعد هناك أى فصل مدرسي يتجاوز عدد الطلاب فيه 50 طالبا - الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه مع التطوير فى إعادة ترتيب كثافات الفصول لم يعد هناك أي فصل يتجاوز عدد الطلاب فيه 50 طالبا.

وتابع فى مؤتمر صحفي، أن نجاح الدولة فى تباطؤ أعداد الزيادة السكانية سيجعلنا قادرين على سد فجوة أعداد الفصول فى فترة زمنية لا تتجاوز الـ 3 سنوات، ولن يكون هناك احتياج لبناء فصول جديدة.