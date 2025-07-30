شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن غلق وتشميع 5 منشآت تدار دون ترخيص فى إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة غلق وتشميع 5 منشآت تُدار دون ترخيص وتمثل خطورة على السلامة العامة في حي إمبابة، وذلك ضمن حملات المتابعة الميدانية وفرض الانضباط وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بعدم التهاون مع أى مخالفات تمس أمن وسلامة المواطنين.

وأشارت المحافظة إلى أن المنشآت التي تم غلقها تنوعت بين مخازن أخشاب وقطع غيار سيارات ومطبخ مأكولات ومقهى، تدار جميعها دون تراخيص قانونية وتمثل مصدرًا لمخاطر بيئية وتحوي مواد قابلة للاشتعال وغير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة لتواجدها داخل الكتل السكنية، مؤكدة أنه لا تهاون في التعامل الحاسم مع أي أنشطة تهدد السلامة العامة وتخالف الاشتراطات.

وأكدت التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لمواصلة حملات التفتيش والرصد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتأكد من غلق وتشميع المنشآت المخالفة وقطع المرافق عنها ومنع إعادة فتحها مرة أخرى.