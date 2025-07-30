شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعي: خطاب الموافقة على تكليف دفعة 2023 "مزور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت النقابة العامة للعلاج الطبيعي صحة الخطاب المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب إليها، والذي يتضمن عبارات شكر وتقدير لوزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، على ما وصف بأنه "موافقة على تكليف دفعة 2023 كاملة من خريجي العلاج الطبيعي".

وأكدت النقابة، في بيان، أن الخطاب المتداول "لم يصدر عنها نهائيا، ويحمل صياغات بعيدة تماما عن الأسلوب المهني المتعارف عليه في المخاطبات الرسمية، سواء من حيث اللغة أو الشكل أو مضمون الرسالة"، واصفة إياه بـ"المزور".

وأوضحت النقابة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يقف وراء ترويج هذا الخطاب، محذرة من الزج باسم النقابة في أي بيانات أو مخاطبات غير معتمدة منها، ومشددة على أن كل ما يصدر عنها يتم نشره عبر قنواتها الرسمية فقط.

وأكدت على دعمها الكامل لحقوق الخريجين، وسعيها المستمر للتواصل مع الجهات المعنية بشكل رسمي لضمان مصالح أعضائها، داعية الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المنشورات غير الموثقة.

وكانت قد قالت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، أمس، إنها طالعت بيان ما يسمي باللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل "تابعة لوزارة العمل"، وهجوم بعض صفحات خريجي كليات التربية الرياضية، وبعض الفيديوهات التي تحتوي علي ألفاظ خارجة، وتهديد واضح لقيادات النقابة العامة للعلاج الطبيعي، وذلك ردا على بيان منسوب للنقابة العامة للعلاج الطبيعي، يتضمن رفع قضايا ضد كل من ينتحل صفه دكتور علاج طبيعي، مؤكدة أن ذلك البيان بيان مزور ولا أساس له من الصحة، ولم يخرج من النقابة العامة للعلاج الطبيعي، ولا يمت للنقابة بصله كطريقة كتابة أو طباعة شكل البيان.