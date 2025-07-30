شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تعلن فتح التقدم للالتحاق ببرنامج الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار التعاون المثمر بين النيابة العامة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، تعلن إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال (MBA) بشعبتيه (العربية - الإنجليزية)، وذلك وفقًا للبروتوكول المبرم بين الجهتين على أن تعقد الدراسة بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق. ويتاح البرنامج للسادة أعضاء النيابة العامة، وأعضاء الهيئات والجهات القضائية، وأقاربهم من الدرجة الأولى الزوج - الزوجة - الأبناء)، وذلك وفقا للضوابط الآتية:

1- يمنح المتقدم درجة الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال (MBA) من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

2- تعقد المحاضرات حضوريًا أو افتراضيًا بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق، بمعدل يومين أسبوعيًا خلال الفترة المسائية، ويحاضر فيها أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية ومتخصصون.

3- تستغرق الدراسة خمسة فصول دراسية.

4- يُشترط أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام لا يقل عن جيد" (خمسة فصول دراسية)، أو مقبول ستة فصول دراسية).

5 - يمنح أعضاء النيابة العامة، وأعضاء الهيئات والجهات القضائية، وأقاربهم من الدرجة الأولى، نسبة خصم قدرها 20% من قيمة الرسوم المعلنة بالأكاديمية.

* تسدد رسوم القبول والقيد والفصل الدراسى الأول قبل بدء البرنامج، ثم تسدد رسوم كل فصل دراسى على حدة للأكاديمية.

* يبدأ التقدم من يوم الأربعاء الموافق 2025/7/30، وحتى يوم الأربعاء الموافق 2025/8/20، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق.

المستندات المطلوبة للالتحاق

* أصل شهادة التخرج.

* أصل شهادة الميلاد.

* شهادة التويفل (450 درجة للشعبة الإنجليزية).

* صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من كارنيه وزارة العدل لأعضاء النيابة العامة.

عدد (6) صور شخصية حديثة.



* مستند يثبت صلة القرابة من الدرجة الأولى